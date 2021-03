Juventus, Dybala potrebbe volare in Austria per verificare i progressi in vista del Porto

Secondo quanto riportato da Tuttosport, che cita fonti argentine, Paulo Dybala potrebbe a breve tornare in Austria per incontrare il professor Fink, specialista e consulente della Juventus, per verificare i progressi dopo l'ultimo infortunio che ancora non ha permesso al giocatore di tornare a disposizione di Pirlo. Le sensazioni sono in via di miglioramento e in caso di via libera, i piani relativi alla partita contro il Porto potrebbero cambiare.