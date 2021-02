Juventus, Dybala salta anche il Verona. L'obiettivo di Pirlo è averlo a disposizione con la Lazio

Il ritorno in campo di Paulo Dybala si allontana. Secondo quanto riportato da Sky infatti, l'attaccante argentino anche oggi ha accusato dolore al ginocchio a con ogni probabilità non sarà a disposizione contro il Verona. L'obbiettivo è averlo nel match contro la Lazio e soprattutto quello contro il Porto. Per la gara contro il Verona la Juventus non dovrebbe recuperare nessuno degli infortunati.