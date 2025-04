Juventus, Hojlund prima del Mondiale per Club: si punta al prestito dal Manchester United

La Juventus pensa a rinforzare l'attacco e l'obiettivo è quello di farlo in tempi rapidissimi, in modo di avere forze fresche già per il Mondiale per Club. La finestra di mercato prevista dal 1 al 10 giugno, creata appositamente per dare la possibilità di intervento prima della competizione che verrà giocata negli Stati Uniti, darà la chance ai bianconeri di inserire delle novità all'interno della rosa e il primo nome è quello di Rasmus Hojlund, attaccante ex Atalanta che sta trovando non poche difficoltà al Manchester United.

Ipotesi prestito.

Proprio per questo motivo i Red Devils sono orientati a cedere il danese classe 2003 in prestito, per dargli la possibilità di rilanciarsi per poi provare a cederlo a titolo definitivo oppure continuare a puntare su di lui ritrovandolo diverso e con più fiducia. La Juventus è alla finestra e spera di convincere il club inglese a cedere il calciatore nei primi dieci giorni di giugno. La volontà del Manchester United, per certi aspetti è simile a quella del Paris Saint-Germain per Kolo Muani, e anche in questo caso la Juve spera di rinnovare il prestito anche per la prossima stagione.

La concorrenza per Hojlund.

Non mancano comunque le altre pretendenti per l'ex attaccante dell'Atalanta, arrivato a Manchester nel 2023 per 70 milioni di euro più 10 di bonus, e come riportato da Tuttosport ci sono infatti anche il Napoli e alcuni club di Premier League.