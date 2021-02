Juventus-Inter, Morata e Arthur a rischio per la semifinale: oggi non si sono allenati

Arthur Melo ed Alvaro Morata sono a forte rischio per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Juventus-Inter di domani sera: i due infatti stamane non si sono allenati per indisposizione e anche la convocazione è a rischio. Probabile che una decisione venga presa domattina, post rifinitura, in base all’eventuale miglioramento due due. Possibile che un aggiornamento sulle loro condizioni lo dia lo stesso Pirlo, che nel pomeriggio parlerà ai canali ufficiali del club.