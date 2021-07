Juventus, l'Arsenal cerca Rabiot ma per Allegri è incedibile: sarà il nuovo perno bianconero

Adrien Rabiot è un profilo che piace molto in Inghilterra. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista della Juventus sarebbe entrato nel mirino dell'Arsenal. Il francese, si legge, però non dovrebbe muoversi da Torino. Massimiliano Allegri vuole farne il perno della sua idea di calcio per la prossima stagione.