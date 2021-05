Juventus-Milan, dieci curiosità in vista della partita di questa sera

Messa alle spalle la vittoria contro il Benevento, la volata finale della Serie A 2020/21 propone un altro incrocio importantissimo nella corsa alla prossima Champions League: Juventus-Milan, infatti, è un vero e proprio scontro diretto dall'elevata posta in palio. Nell'avvicinarci alla fondamentale sfida dello Juventus Stadium e al calcio d'inizio fissato per le 20.45, ecco alcune statistiche e curiosità scaturite dai precedenti tra bianconeri e rossoneri.

SCONTRI DIRETTI

1- Questo sarà il 172° confronto in Serie A tra Milan e Juventus: i bianconeri hanno ottenuto 67 successi, contro i 50 dei rossoneri, mentre sono 54 i pareggi. L'ultimo pareggio tra Milan e Juventus in Serie A risale al febbraio 2012 (1-1, gol di Nocerino e Matri), mentre è solo la quarta volta nella storia della Serie A che bianconeri e rossoneri si affrontano dalla 35° giornata in poi.

2- Nella storia della Serie A, il Milan è la squadra che è stata in grado di strappare più successi alla Juventus fuori casa con 21, almeno cinque in più di ogni altra.

STATO DI FORMA

3- Il Milan ha vinto 13 trasferte in questo campionato: con una vittoria i rossoneri eguaglierebbero Juventus e Napoli al secondo posto nella classifica di tutti i tempi in Serie A. Il Milan è la squadra con la media punti più alta in trasferta (2.5, frutto di 40 punti in 16 gare) nel 2020/21 dei top-5 campionati europei.

STATISTICHE GENERALI

4- Da una parte, nessuna squadra ha guadagnato più punti della Juventus da situazione di svantaggio in questo campionato (17); dall’altra, il Milan è quella che ne ha persi di meno una volta avanti nel punteggio (5).

5- Il Milan è la squadra più prolifica su palla inattiva nel torneo in corso (25 gol segnati), mentre la Juventus è la formazione che ha subito meno reti su azione (20).