Juventus, oggi nessun colloquio fra Dybala e Allegri dopo l'annunciato addio a parametro zero

vedi letture

Dopo l'annunciato addio alla Juventus e l'interrogatorio in procura nella giornata di ieri, questa mattina per Paulo Dybala era stato ipotizzato un colloquio con Massimiliano Allegri per chiarire e definire modalità e gestione delle ultime partite stagionali in bianconero. Secondo Sky Sport, però, nella seduta odierna alla Continassa non è andato in scena alcun summit fra i due. Dybala è comunque apparso pimpante sul campo e desideroso di chiudere al meglio la stagione e soprattutto la sua avventura con la maglia della Juventus.