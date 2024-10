Juventus, presenti quattro dirigenti al pranzo UEFA con i vertici del Red Bull Lipsia

Pranzo UEFA in corso in quel di Lipsia tra i dirigenti del club tedesco di proprietà della Red Bull e quelli della Juventus. Per la società bianconera sono presenti Gianluca Ferrero, Cristiano Giuntoli, Francesco Calvo e Giorgio Chiellini.

COME ARRIVA IL LIPSIA - 4-4-2 da parte della formazione di Rose, deciso ad affronate la Juventus senza il minimo timore reverenziale. Davanti a Gulacsi, linea difensiva a quattro con Geertuida e Raum ai lati di Orban e Lukeba. Il cuore della mediana sarà la casa di Seiwald e Haidara, supportati sulla corsia esterne dalla spinta di Nusa e Simons (con quest'ultimo che, in corso d'opera, potrebbe avere una posizione anche più centrale). In avanti spazio alla micidiale coppia formata da Openda e Sesko, autori di 3 dei 4 gol con cui è stato demolito l'Augsburg nell'ultimo turno di Bundesliga.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Diversi cambi nel 4-2-3-1 di Thiago Motta, rispetto alla formazione vista dal primo minuto contro il Genoa. Tra i pali torna Di Gregorio, mentre in difesa si rivede Gatti che si è ripreso dall'infortunio alla caviglia rimediato contro il PSV. Sarà lui il partner di Bremer, con Kalulu (in ballottaggio con Savona) a destra e Cambiaso sul fronte opposto. In mediana è praticamente certo l'imptego di Locatelli, in coppia con uno tra Thuram, Fagioli e Douglas Luiz (il francese è in pole). Vlahovic è ovviamente il riferimento avanzato, con alle spalle Nico Gonzalez (insidiato da Conceicao), Koopmeiners e Yildiz.