Juventus, pronto il rientro di Chiellini: lavorerà a stretto contatto con Scanavino

Nei giorni scorsi Giorgio Chiellini ha detto addio ai Los Angeles FC, con un sentito post sui propri canali social. Ora però, per l'ex capitano della Nazionale, sarebbe già pronto un ruolo all'interno della Juventus secondo SportMediaset.

Per l'emittente, da settembre l'ex difensore entrerà nei quadri dirigenziali bianconeri, con un ruolo che sarà a stretto contatto con l'ad Maurizio Scanavino, mentre la parte di campo resterà in mano a Thiago Motta e Cristiano Giuntoli.

THANK YOU

It’s not easy to find the right words to express my feelings today. A mix of emotions fills my heart, but I really want to thank the entire LAFC family. You welcomed and helped me and my family from the very first day, making our move easier.

I was deeply involved in… pic.twitter.com/pMP4dyB9YB

— Giorgio Chiellini (@chiellini) July 16, 2024