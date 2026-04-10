Juventus-Spalletti, avanti insieme: oggi il rinnovo fino al 2028

La Juventus, ieri, si è allenata alla Continassa per mettere nel mirino la gara contro l’Atalanta di domani sera. Questa partita sarà particolarmente importante per i bianconeri, tant’è che la squadra non ha mai riposato proprio per arrivare al meglio dal punto di vista fisico. Contro l’Atalanta, però, bisognerà fare i conti con alcune assenze. Infatti, mancherà lo squalificato McKennie, al quale si aggiungeranno gli infortunati Dusan Vlahovic e Mattia Perin. Per rivedere il serbo, però, servirà un po’ più di tempo e probabilmente rientrerà a fine mese o inizio maggio. Ma oggi, in casa Juventus, sarà un giorno particolarmente importante perché arriverà la firma di Luciano Spalletti sul rinnovo di contratto.

Oggi sarà lo Spalletti Day.

Nella giornata di oggi, la Juventus annuncerà il rinnovo di contratto con Luciano Spalletti fino al 2028. Le parti hanno raggiunto un accordo definitivo dopo mesi di trattative. Ma la volontà sia del club che dello stesso Spalletti è stata sempre la stessa: continuare insieme. L’intesa non è mai stata in discussione e in questi mesi si è lavorato per limare ogni tipo di dettaglio. Il tecnico di Certaldo e la società hanno già posto le basi anche per quello che sarà il mercato del futuro. Spalletti ha spiegato quale sia la sua idea sulla squadra che verrà e una delle prime richieste è stata il rinnovo di Vlahovic. La società lo ha subito accontentato, mettendosi al tavolo delle trattative con l’entourage del bomber serbo. Adesso, però, le parti dovranno continuare a trattare per trovare un accordo. Poi si penserà al mercato estivo, con l’allenatore che avrebbe già spiegato quali sono i giocatori da confermare e quali sono i profili che mancano alla Juventus. Oggi, però, sarà il momento di mettere tutto nero su bianco e annunciare il rinnovo di Spalletti fino al 2028.

David alla ricerca di riscatto.

Jonathan David sembra avere una nuova chance per poter dimostrare di essere da Juventus. Infatti, Dusan Vlahovic si è nuovamente fermato e questo darà al canadese la possibilità di essere ancora titolare anche contro l’Atalanta. Spalletti lo aveva già scelto anche contro il Genoa, a testimonianza del fatto che, rispetto a Openda, ha ancora delle possibilità di invertire la rotta e di provare a giocarsi le sue carte per restare a Torino. Lunedì scorso il canadese ha giocato una buona partita ed è stato anche molto sfortunato quando ha colpito il palo dopo un bel tiro dalla distanza. Adesso Vlahovic salterà sicuramente le prossime due gare di Serie A ed è in dubbio per il match contro il Milan. Dunque, David dovrà essere bravo a ritrovare il gol e ad aiutare la Juventus a raggiungere il quarto posto. Poi, a fine stagione, si traccerà un bilancio della stagione del canadese che comunque, ad oggi, sembra destinato ad andare via. Ma chissà che un finale di stagione in crescendo non possa cambiare il suo destino, anche se la Juventus è già alla caccia di un nuovo attaccante, con Kolo Muani che resta il sogno del mondo bianconero da circa un anno.