Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Juventus, Spalletti: "Dobbiamo accettare il risultato. Il rigorista è Locatelli"

Juventus, Spalletti: "Dobbiamo accettare il risultato. Il rigorista è Locatelli"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 23:34Serie A
Camillo Demichelis
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23:07 - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Sassuolo. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del tecnico bianconero.

Sulle perdite di tempo del Sassuolo?
"Si fa così perchè si vede che c'è la volontà di usare quel atteggiamento e si crea contrapposizione alla scelta fatta. Più si gioca meglio è, più il pubblico si diverte. Si vedeva anche nell'atteggiamento se la prendevano comoda per cui ho detto qualche volta di velocizzare, non mi sembra di essere stato maleducato".

Potevate chiuderla nel primo tempo?
"Si perché la squadra ha creato tanto, ma non era semplice perché il Sassuolo sa stare in campo. Noi abbiamo perso troppi palloni dentro la loro trequarti e stasera non avevamo tantissime idee e diventava rischioso perdere palloni in quelle zone lì. Noi abbiamo perso tanti palloni e siamo stati costretti a prendere gol. Poi nel finale ci sono capitate 3/4 occasioni importanti ma dobbiamo accettare il risultato".

Siete stati superficiali? Le tue emozioni per i cori della curva?
"Forse a vedere lo scorrimento abbiamo fatto meno, ma conoscendo i ragazzi sono convinto non abbiano mai presunzione. In queste gare devi capire dove andare a prendere la palla importante e sfruttarla perchè è in quella che metti il massimo impegno ma non ci siamo riusciti. Sul coro? L'ho sentito e ho ringraziato ma per me è una responsabilità ancora maggiore avere il tifo di una curva così. Li ringrazio e visto che non abbiamo vinto ci impegneremo di più la prossima volta".

Chi doveva battere il rigore?
"Io vi spiego tutto volentieri, però cerchiamo di fare un presentazione normale di questo episodio.L'altra volta non l'ha battuto Locatelli, quando ha battuto David o quando ha battuto Kenan si chiedeva perchè. Yildiz ha il pallone in mano perchè lo piglia, lo tiene in mano, è positivo lo vogliano battere. Io ho parlato con Locatelli che è venuto lì, mi ha detto che lo tirava, io gli ho detto che se voleva battere lo batteva perchè è lui il rigorista. Quindi l'ho mandato io dicendogli che se voleva lo tirava".

Articoli correlati
Juventus, Spalletti: "10 palle gol come quella del Sassuolo, meritavamo di vincere"... Juventus, Spalletti: "10 palle gol come quella del Sassuolo, meritavamo di vincere"
Sassuolo, Grosso: "Nazionale? Sosteniamola con energia positiva e senza polemiche"... Sassuolo, Grosso: "Nazionale? Sosteniamola con energia positiva e senza polemiche"
Sassuolo, Muric: "Rigore? Grande salvataggio. Questa partita ci dà molta fiducia"... Sassuolo, Muric: "Rigore? Grande salvataggio. Questa partita ci dà molta fiducia"
Altre notizie Serie A
Juventus, Spalletti: "10 palle gol come quella del Sassuolo, meritavamo di vincere"... Juventus, Spalletti: "10 palle gol come quella del Sassuolo, meritavamo di vincere"
L'in bocca al lupo all'Italia di Berardi. Ancora decisivo col record di assist in... L'in bocca al lupo all'Italia di Berardi. Ancora decisivo col record di assist in Serie A
Sassuolo, Grosso: "Nazionale? Sosteniamola con energia positiva e senza polemiche"... Sassuolo, Grosso: "Nazionale? Sosteniamola con energia positiva e senza polemiche"
Juventus, Spalletti: "Dobbiamo accettare il risultato. Il rigorista è Locatelli" Live TMWJuventus, Spalletti: "Dobbiamo accettare il risultato. Il rigorista è Locatelli"
Sassuolo, Muric: "Rigore? Grande salvataggio. Questa partita ci dà molta fiducia"... Sassuolo, Muric: "Rigore? Grande salvataggio. Questa partita ci dà molta fiducia"
Pinamonti si conferma bomber da trasferta. E c'è un dato che lo accomuna a... Dimarco... Pinamonti si conferma bomber da trasferta. E c'è un dato che lo accomuna a... Dimarco
Sassuolo, Berardi: "Parlano di Scansuolo, ma non ci interessa. Italia sempre nel... Sassuolo, Berardi: "Parlano di Scansuolo, ma non ci interessa. Italia sempre nel cuore"
Juventus, Spalletti: "Locatelli si sentiva di battere il rigore. Champions? E' ancora... Juventus, Spalletti: "Locatelli si sentiva di battere il rigore. Champions? E' ancora lì"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan è Modric dipendente. Perché Conte deve restare al Napoli. Sfida per il 9 azzurro tra Kean e Pio. La Cremonese accende la zona salvezza
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juventus si butta via: 1-1 con il Sassuolo, Locatelli sbaglia un rigore. Riecco Milik e Vlahovic
Immagine top news n.1 Napoli chiama, Milan risponde: rossoneri tornano secondi, Toro battuto 3-2 come all'andata
Immagine top news n.2 Italia, Scamacca ko ma domani sarà comunque a Coverciano: le ultime in vista dei playoff
Immagine top news n.3 Giampaolo, in soli 90 minuti, ha inguaiato almeno tre squadre. La Cremonese rivede la salvezza
Immagine top news n.4 Colpo Cremonese a Parma: 0-2 con reti di Maleh e Vandeputte. Buonissima la prima per Giampaolo
Immagine top news n.5 Chivu torna sul silenzio stampa post Atalanta: "Gli errori degli altri non li possiamo controllare"
Immagine top news n.6 Inter, Chivu: "Il campionato è lungo, tutto è possibile. Bastoni? Sarà valutato in Nazionale"
Immagine top news n.7 Inter, Bastoni non partirà con la squadra per Firenze. A rischio anche la Nazionale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
Immagine news podcast n.2 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
Immagine news podcast n.3 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
Immagine news podcast n.4 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, per Gasp senza Champions sarebbe fallimento? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Napoli, vedo il sorpasso sul Milan. Roma senza rosa da Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'in bocca al lupo all'Italia di Berardi. Ancora decisivo col record di assist in Serie A
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo, Grosso: "Nazionale? Sosteniamola con energia positiva e senza polemiche"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Spalletti: "Dobbiamo accettare il risultato. Il rigorista è Locatelli"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Muric: "Rigore? Grande salvataggio. Questa partita ci dà molta fiducia"
Immagine news Serie A n.5 Pinamonti si conferma bomber da trasferta. E c'è un dato che lo accomuna a... Dimarco
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Berardi: "Parlano di Scansuolo, ma non ci interessa. Italia sempre nel cuore"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Modesto: “Potevamo fare di più sui gol presi”
Immagine news Serie B n.2 Modena, Sottil: “ Peccato per la sofferenza finale perché è stata l'unica sfumatura negativa”
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stroppa: "Pari col Monza giusto, le due squadre si sono equivalse"
Immagine news Serie B n.4 Bari-Carrarese, la lista dei convocati di Calabro per la sfida di domani
Immagine news Serie B n.5 Modena-Mantova 2-1, le pagelle: i canarini confermano il buon momento battendo il Mantova
Immagine news Serie B n.6 Empoli-Pescara, i convocati di Gorgone: Fanne si aggiunge alla lunga lista di defezioni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Atalanta U23, Bocchetti amaro: "Tante occasioni, ma zero gol. Sembra un déjà vu"
Immagine news Serie C n.2 Pazienza carica il Foggia: "Serve una svolta, ma non è l’ultima spiaggia"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, successo in rimonta per il Vicenza. Vincono anche Campobasso, Pineto e Ravenna
Immagine news Serie C n.4 Risultati Serie C: Brescia fermato dall'Ospitaletto. Vittorie per Giana e Casertana
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati al 45': avanti Giana Erminio, Gubbio e Casertana
Immagine news Serie C n.6 Arezzo a +5 e destino nelle proprie mani: con l’Ascoli può essere match point promozione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Napoli, azzurri imbattuti in Sardegna dal 2009
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, la Roma ritrova la vittoria: battuta la Lazio in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Piovani: "Questo pareggio deve servirci da lezione, ora guardiamo avanti"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, l'Inter Women si butta via: avanti 2-0, finisce 2-2 contro il Napoli
Immagine news Calcio femminile n.4 Passo falso della Juventus, solo 0-0 in casa del Genoa ultimo in classifica
Immagine news Calcio femminile n.5 Si accende la corsa al terzo posto: 6 squadre in 4 punti. Il programma della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Dalla FIFA una svolta epocale nel calcio femminile: almeno 2 donne in ogni staff tecnico
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince