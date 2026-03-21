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Juventus, Spalletti pensa solo al Sassuolo: Vlahovic resta in dubbio

Juventus, Spalletti pensa solo al Sassuolo: Vlahovic resta in dubbioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, questa sera, sarà di scena all'Allianz Stadium per sfidare il Sassuolo. Per questo match ancora non è stato risolto il dubbio legato alle condizioni di Dusan Vlahovic, come ha spiegato lo stesso Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Son cose che valuteremo bene insieme, tra un po' escono le convocazioni e lo saprete da lì. Abbiamo ancora domani mattina, qualche acciacchino di qualcuno, si va all'ufficialità. Ci sono un paio di giocatori con qualche doloretto da valutare". Il tecnico di Certaldo ha poi fatto chiarezza sulla possibilità di vedere Boga ancora come centravanti: "Si potrebbe partire con l'attacco leggero, ma non è un disegno definitivo quello dell'inizio. A volte si sceglie di lasciare il margine fuori che rompe la monotonia, il ritmo della partita, l'equilibrio e la conoscenza della gara che ha fatto la squadra avversaria. A volte quello che entra ti può dare tante soluzioni nuove ormai non siamo più 11 giocatori ma adesso siamo 16. Adesso le partite si risolvono nei finali di gara e spessissimo ci trovi le sostituzioni, però può capitare di partire con Boga avanti e Yildiz a sinistra".

Spalletti pronto ad ascoltare la proposta della società. 
Luciano Spalletti ha parlato anche del suo possibile rinnovo con la Juventus e la pausa potrebbe essere il momento giusto per firmare: "Sì mi sembra aver individuato un momento corretto, ci sono meno stress e c'è il tempo necessario e da parte mia tutta la disponibilità a sentire cosa la società vuole dirmi. Ha individuato un momento che può essere corretto". Il tecnico di Certaldo si è anche soffermato su quanto sarebbe importante raggiungere il quarto posto: "Una roba che cambia tutta la prospettiva di un calciatore, cambia quello che è tante cose. Bello da andare a subire questa pressione qui, la pressione è un privilegio che appartiene solo a chi ha una storia da onorare, da voler scrivere, se no si vive nel nulla, nelle banalità . Per noi deve esser bello vivere questo momento qui. A parte il risultato di una partita, noi non abbiamo solo quello come riferimento, ma tutte le persone che compongono il contesto e l'atmosfera, la vicinanza di una storia che sono i nostri tifosi. Oltre quello che è la cosa diretta della crudezza del ho vinto, ho perso.... noi dobbiamo rendere conto che siamo disposti a tutto per un risultato della squadra, siamo disposti a uttot a vedere rivenire i nostri tifosi a Bodo dove abbiamo vinto una partita che per tutti era scontata e non era così. Dobbiamo permettergli quell'emozione di essere sugli spalti di uno stadio per superare le difficoltà come il caro prezzi e invece erano tutti lì. Noi abbiamo la storia dei nostri tifosi come riferimento, niente ha valore come i nostri tifosi. Dobbiamo essere disposti a tutto per dargli quella gioia e questo viene prima dei soldi che si vanno a guadagnare". 

La possibile formazione della Juventus contro il Sassuolo. 
​​​​​​​La Juventus si prepara alla sfida contro il Sassuolo con un’idea tattica ben precisa da parte di Luciano Spalletti, orientato verso un assetto offensivo ma equilibrato. Il sistema scelto dovrebbe essere il 4-2-3-1, soluzione che garantisce copertura e qualità tra le linee. Tra i pali si va verso la conferma di Mattia Perin, al momento in vantaggio rispetto a Michele Di Gregorio. In difesa, sulla corsia destra agirà Pierre Kalulu, al centro della retroguardia spazio alla solidità di Bremer e Lloyd Kelly, mentre a sinistra sarà Andrea Cambiaso a presidiare la fascia. In mezzo al campo resta imprescindibile Manuel Locatelli, punto di riferimento nella costruzione del gioco. Al suo fianco dovrebbe esserci Khephren Thuram, che ha superato i recenti problemi fisici e sembra pronto a tornare titolare. Qualora non fosse al meglio, l’alternativa porta a Teun Koopmeiners. Sulla linea dei trequartisti non sono previsti cambiamenti: confermati Francisco Conceição, Weston McKennie e Kenan Yildiz, chiamati a supportare la manovra offensiva con qualità e dinamismo. Resta invece aperta la scelta per il ruolo di centravanti, dove Jeremie Boga sembra avere un leggero vantaggio su Jonathan David. Una decisione che verrà presa probabilmente a ridosso del match, in base alle condizioni e alle caratteristiche richieste per affrontare il Sassuolo.

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