Juve, test contro lo Standard Liegi: sul mercato continua la caccia al portiere

La Juventus, oggi, tornerà in campo ma Spalletti non avrà a disposizione anche Milik e Zhegrova, la prossima settimana al JTC sono attesi i nazionali

La Juventus ha concluso un'altra settimana di lavoro e oggi si tornerà in campo per affrontare lo Standard Liegi. Nel corso di questi giorni Khéphren Thuram ha lavorato a parte. Mentre Yildiz, rientrato lunedì scorso, ha svolto un lavoro con i giocatori che sono rientrati più tardi. Oggi sarà interessante capire quali saranno le scelte di Spalletti e si ci sarà, come presumibile, spazio per il neo acquisto Zeki Celik. Mentre Ekhator è rimasto a Torino per proseguire le terapie. Anche Thuram, Yildiz, Zhegrova e Milik non sono partiti per Liegi. Per quanto riguarda il kosovaro e il polacco si tratta solo di semplice precauzione per la gestione dei carichi. Mentre Spalletti ha aggregato al gruppo il giovane Elimoghale.

La prossima settimana arriveranno 4 nazionali

Dal 28 luglio, il gruppo della Juventus sarà più folto visto che sono attesi i rientri di diversi nazionali. Il prima a tornare sarà Jonathan David. Il canadese ha già fatto sapere di voler restare a Torino, mentre la società in caso di una buona offerta sarebbe pronta a valutarla. Dopo di lui saranno attesi Bremer e McKennie. Entrambi torneranno alla Continassa il 30 di luglio per rimettersi a disposizione di Spalletti. Un giorno dopo toccherà a Chico Conceicao. Il portoghese è uno degli uomini fondamentali della Juventus e l'attacco ha bisogno di lui. L'ultimo a tornare sarà Nico Gonzalez, atteso per il 12 agosto. Ma non è detto che da qui in avanti l'Atletico Madrid non torni alla carica per lui. Lo stesso Nico Gonzalez spinge per tornare in Spagna. Perciò il tempo non manca e la certezza che l'argentino varchi i cancelli della Continassa non c'è. La Juventus, dal canto suo, non vuole svendere il giocatore e dunque se l'Atletico Madrid lo vorrà dovrà fare uno sforzo economico.