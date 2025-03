Juventus-Verona, le formazioni ufficiali: ancora panchina per Koopmeiners e Vlahovic

Tutto pronto all'Allianz Stadium per il delicatissimo posticipo fra Juventus ed Hellas Verona. Come da anticipazioni, parte dalla panchina Teun Koopmeiners, con lui out anche Dusan Vlahovic con Kolo Muani unica punta supportato dal terzetto formato da Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez. In mezzo le scelte di Thiago Motta ricadono su Locatelli e Thuram, mentre in difesa spazio ancora a Weah sulla corsia destra con in mezzo la coppia formata da Gatti e Kelly.

Per quanto riguarda l'Hellas Verona, con Alberto Bertolini in panchina vista la squalifica di mister Zanetti, solito 3-4-2-1 con Faraoni e Tchatchoua sulle corsie con in mezzo Duda e Niasse. Sarr sarà la punta di riferimento con Suslov e Rocha Livramento alle sue spalle.

Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Juventus ed Hellas Verona all'Allianz Stadium:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Faraoni Duda, Niasse Tchatchoua; Suslov, Livramento; Sarr

Serie A, la classifica aggiornata

1. Inter 58 punti

2. Napoli 57

3. Atalanta 55

4. Lazio 50

5. Juventus 49*

6. Bologna 47

7. Fiorentina 45

8. Roma 43

9. Milan 41

10. Udinese 39

11. Torino 34

12. Genoa 31

13. Como 28

14. Verona 26*

15. Cagliari 25

16. Lecce 25

17. Parma 23

18. Empoli 22

19. Venezia 18

20. Monza 14

*una gara in meno