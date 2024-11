TMW Juventus, Vlahovic e Douglas Luiz ancora a parte. E oggi non si è allenato McKennie

Anche nella giornata di oggi, sia Douglas Luiz che Dusan Vlahovic hanno proseguito nei propri programmi di allenamento personalizzati, non lavorando quindi con i compagni alla Continassa in vista della sfida di Champions League contro l'Aston Villa in programma mercoledì sera a Birmingham.

L'ulteriore novità riguarda Weston McKennie: lo statunitense quest'oggi non si è allenato per via di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, con una decisione in merito alla sua presenza con l'Aston Villa che sarà presa solo nella giornata di domani. McKennie, ricordiamo, in caso di confermata assenza di Vlahovic è una delle possibilità per il ruolo di riferimento offensivo, con Koopmeiners e Weah che sono le altre alternative in mano a Thiago Motta.

Nelle scorse ore, lo stesso allenatore bianconero aveva così risposto in merito alle situazioni degli infortunati e dell'utilizzo più avanti di McKennie, parlando a margine del pareggio contro il Milan in campionato: "Vlahovic lo recupereremo, Nico vediamo per le prossime partite. Non possiamo saperlo se ci fossero stati cosa sarebbe successo. Come è andato l'esperimento McKennie falso 9? Non era un esperimento e non era un falso 9. L'unico falso 9 era uno che sapeva fare tutto: Messi. McKennie può giocare in tante posizioni".