Kevin De Bruyne vince il premio Man of the Match nella sfida fra PSG e Manchester City

Assente ingiustificato nel primo tempo, man of the match nella ripresa. Kevin De Bruyne ha vinto il premio di migliore in campo secondo la UEFA in PSG-Manchester City. Il belga, col suo (fortunoso) gol dell’1-1, ha rimesso la gara sui giusti binari e propiziato il successo degli inglesi.