"Kokorin ha bisogno di tempo. Ricordate Platini?". Rivedi Prandelli sul neo attaccante viola

Quando sarà possibile vedere Kokorin in campo? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato anche dell'attaccante arrivato a gennaio: "Faccio sempre un esempio quando mi chiedono questo: Platini ci ha messo sei mesi a capire il calcio italiano, Kokorin ha indiscusse capacità tecniche ma bisogna dargli il tempo. Ci vuole tempo per integrare un giocatore che non conosce il calcio italiano".

