Kulusevski manda messaggi alla Juve: può essere lui la quarta punta di Pirlo

vedi letture

Un gol lampo, un assist che è una delizia. E poi una partita passata ad attaccare e inventare, a dire in vero anche con qualche pausa di troppo. È pur sempre un 2000, Dejan Kulusevski. Ma la prestazione di ieri sera contro il Genoa in Coppa Italia, giudicata positivamente in maniera pressoché unanime, manda messaggi alla Juventus. Perché Kulu ha giocato da attaccante vero, al fianco di Alvaro Morata, almeno fino all’ingresso di Cristiano Ronaldo. E, pause a parte, ha confermato di poterci stare eccome.

Sulle fasce non c’è posto. La fisionomia dell’undici tipo di Andrea Pirlo, ormai, è del resto bene delineata: a destra gioca Federico Chiesa, a sinistra Aaron Ramsey. Con possibilità di andare in panchina, certo, perché in questa stagione si dovrà pur rifiatare. Ma i titolari sono loro, e peraltro sulle fasce c’è da considerare l’alternanza di Cuadrado e Alex Sandro, più Bernardeschi e Frabotta come potenziali sostituti. Nella ricerca di un posto al sole, è complicato per Kulusevski insidiare le gerarchie dell’ex Fiorentina e dell’ex Arsenal, pur potendoli rimpiazzare a seconda dei momenti, della stagione e delle partite.

Le pagelle di Kulusevski dopo Juve-Genoa 3-2.

Può essere la quarta punta? La gara di ieri dice di sì, e fornisce una qualche risposta al fatto che Madama una punta di sostegno la cerchi sul mercato invernale. Con Morata, Ronaldo e Dybala, si può alternare anche Kulusevski, che è fantasista ma pure attaccante o almeno può esserlo e diventarlo nel momento di necessità e opportunità. Ecco, queste ultime: Paratici ha detto di essere pronto a coglierle sul mercato. Forse ne ha una in rosa, e sarebbe l’occasione di valorizzare un ragazzo dal talento sicuro, il costo altrettanto, e una posizione in rosa non ancora ben definita. Con una squadra completa e persino ingolfata a livello numerico, più che pescare tra nomi altisonanti e un po’ âgée, o suggestioni interessanti ma ancora acerbi, la Juve può anche guardarsi in casa.