Le pagelle di Kulusevski: la titolarità lo gasa, immarcabile. Pesano due errori

Sembrava la serata perfetta, lo è stata solo a metà. La Juventus supera a fatica il Genoa in Coppa Italia, eppure la gara era stata aperta dal gol lampo di Dejan Kulusevski, poi autore anche dell’assist per il momentaneo 2-0 di Morata. Lo svedese, nonostante da lì in poi abbia avuto più difficoltà, riceve pressoché all’unanimità un 7 in pagella. Così Tuttosport: “La titolarità lo gasa. Immarcabile a tratti”. Per La Gazzetta dello Sport è “inizialmente un uomo tra i bambini, a lungo il più forte in campo”. Ma pesano i due errori davanti a Paleari. Infine ecco il Corriere dello Sport: “Due minuti per un gran gol, l’assist di prima è una delizia”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoJuve: 6,5