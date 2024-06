Kvaratskhelia: "Sento tanto affetto a Napoli, gioco per le persone che mi stanno aiutando"

Khvicha Kvaratskhelia è tra i protagonisti dell'amichevole di questa sera tra la sua Georgia e il Montenegro. Appena prima della partita, l'attaccante del Napoli ha parlato ai giornalisti georgiani, di seguito la traduzione di Tutto Napoli: "Sento tanto affetto a Napoli e prima di tutto vorrei dire che le persone che sono al mio fianco e mi sostengono mi stanno aiutando tantissimo ed è una grande responsabilità".

Prosegue e conclude Kvara: "Questa è una responsabilità molto grande, perché quando una persona ti apprezza, ti ama e tu sei in campo o fuori dal campo, devi cercare di apprezzarla il più possibile e non devi farle credere di essere sbagliato, devi giustificare le loro speranze. Inoltre lavoro duro e faccio di tutto per rendere felici i miei tifosi. Farò di tutto non solo per i tifosi lì (a Napoli, ndr.), ma anche per la Georgia. Continuerò così e cercherò di fare di più e rendere i miei tifosi più felici".