L'agente di Insigne: "Basta parlare di momento buio. Non fu lui il capo dell'ammutinamento"

vedi letture

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato a Radio Punto Nuovo ripartendo dal motivo della sostituzione ma anche da una rivelazione a proposito dell'ammutinamento che è costato il posto ad Ancelotti: "Sta bene e l'altro giorno è uscito solo perché era stanchissimo e non avrebbe potuto continuare. Non ci sto quando sento parlare di "momento buio" per lui. Non so chi ha capeggiato l'ammutinamento, ma una cosa è certa, non è stato Lorenzo". Poi parlando del rinnovo: "Non mi va di parlarne, lui pensa solo a finire la stagione nel migliore dei modi. C'è un allenatore in scadenza e altri giocatori nelle stesse condizioni che si stanno comportando da grandi professionisti".