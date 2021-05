L'agente di Mario Rui: "Non è contento del poco utilizzo. Al Napoli può ancora dare tanto"

vedi letture

L'agente di Mario Rui ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo a proposito della stagione del proprio assistito: "Non bisogna valutare i rendimenti dei calciatori basandosi sulle singole prestazioni, Mario Rui ha sofferto molto la pandemia e il lockdown - ha dichiarato il procuratore Mario Giuffredi - Non tutti reagiscono allo stesso modo di fronte alle difficoltà, ma sono convinto che resti un grande giocatore, che al Napoli possa dare ancora tanto e che comunque la sua stagione, seppur non all’altezza delle precedenti, sia stata sufficiente. Mario Rui ha fatto una gavetta infinita, non può certo spaventarsi di fronte alla possibile concorrenza nel ruolo che troverà l’anno prossimo. Sicuramente non è contento del poco utilizzo, ma è normale che un allenatore, quando trova i giusti equilibri, cerchi di toccare il meno possibile la formazione".