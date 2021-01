L'AIC vota Hernandez miglior calciatore di dicembre: "Sono molto felice del riconoscimento"

L'AIC (Associazione Italiana Calciatori) ha assegnato il premio di miglior giocatore del mese di dicembre a Theo Hernandez, il terzino del Milan autore di due reti contro il Parma e una contro la Lazio poco prima della sosta natalizia. Il francese ha ringraziato per il riconoscimento sui propri profili social: "Sono molto felice di essere stato nominato calciatore del mese di dicembre. Grazie Assocalciatori per questo bel riconoscimento", ha scritto come corredo a una foto che lo ritrae insieme a Paolo Maldini, che gli ha consegnato il premio.

Very happy to be named Player of December. Thank you @Assocalciatori for this nice recognition!!!! #MVP #AIC #CalciatoreDelMese #Proud #Legend #PaoloMaldini #SempreMilan ❤️🖤 pic.twitter.com/kv7zeZoMWA

— Theo Hernandez (@TheoHernandez) January 22, 2021