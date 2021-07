L'ammissione di Carnevali e le indiscrezioni dei tabloid: Arsenal su Manuel Locatelli da mesi

vedi letture

Dopo l'ammissione di Giovanni Carnevali, i tabloid inglesi questa mattina si soffermano ulteriormente sull'interesse dell'Arsenal nei confronti di Manuel Locatelli. Come riporta Metro, mister Arteta avrebbe richiesto da tempo ai suoi Gunners l'acquisto del centrocampista del Sassuolo, monitorato ormai da più di una stagione con consensi unanimi tra gli scout del club, visti anche i progressi degli ultimi tempi con mister De Zerbi prima e ct Mancini poi.

Sempre a detta della medesima fonte, non sarà facile però per i biancorossi competere con una concorrente agguerrita e determinata come la Juventus, nonostante - a differenza dei bianconeri - l'Arsenal abbia già presentato un'offerta ufficiale.