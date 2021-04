L'Atalanta è uno spettacolo e sommerge il Bologna. Il 5-0 vale il secondo posto in classifica

vedi letture

Gian Piero Gasperini voleva la vittoria, per conquistare quel secondo posto che è diventato l'obiettivo stagionale della sua Atalanta. E i suoi ragazzi non tradiscono, travolgendo il malcapitato Bologna. Finisce 5-0. gli ospiti durano solo 22': Malinovskyi apre le danze nel primo tempo, Muriel raddoppia dal dischetto, poi l'uno-due firmato da Freuler e Zapata a inizio ripresa annienta gli emiliani, puniti anche da Miranchuk.

Eppure sembrava ci potesse essere un minimo di equilibrio, grazie all'approccio molto determinato da parte del Bologna. Mihajlovic schiera una formazione praticamente speculare a quella dei padroni di casa e mette in difficoltà Toloi e soci, sorpresi dalla personalità e dalle buone trame di gioco. La Dea è quasi spaventata e gli ospiti vanno vicini alla rete in diverse occasioni nei primi 15'. Il più ispirato è Skov Olsen, che vince il duello con il connazionale Maehle e chiama Gollini a due interventi piuttosto complicati.

Gasperini si agita in panchina perché vede una squadra troppo schiacciata e timorosa, completamente in balia degli ospiti per 20'; piano piano, però, i nerazzurri prendono fiducia e in tre minuti ribaltano l'inerzia del match. Prima Zapata calcia a botta sicura ma viene murato dai difensori rossoblù, poi Muriel con una magia libera Malinovskyi al tiro: diagonale vincente dell'ucraino e terzo gol consecutivo in campionato. Il colombiano rischia subito di raddoppiare con una strepitosa azione personale, ma colpisce solo il palo sinistro. Il Bologna accusa il colpo e non riesce più a pungere, mentre i padroni di casa controllano con sicurezza; il 2-0 è nell'aria e arriva a pochi istanti dall'intervallo, quando Danilo affonda Romero in area. Muriel è implacabile dal dischetto, partita praticamente in cassaforte.

Non c'è partita - Anche perché all'alba della ripresa il Bologna resta in 10 a causa del rosso rimediato da Schouten. Un provvedimento inevitabile, perché il centrocampista entra in modo sconsiderato su Romero. E l'Atalanta, cinicamente, chiude i giochi e dilaga in due minuti: Freuler torna al gol in campionato dopo più di un girone, poi anche Zapata si unisce alla festa con una pregevole conclusione a giro. C'è spazio anche per un'occasione capitata sui piedi di Hateboer, al rientro dopo tre mesi di assenza, e per il quinto gol orobico, firmato da Miranchuk. Poi provano tutti a chiudere il set (ci va molto vicino Djimsiti), ma può bastare così.