L'Atalanta fa fatica, 45' di ottima Lazio: a Bergamo è 0-1 all'intervallo grazie a Marusic

vedi letture

Il primo tempo che non ti aspetti al Gewiss Stadium. Un'Atalanta in grande difficoltà è sotto di un gol contro un'ottima Lazio. Per ora decide il gran tiro dalla distanza di Marusic al 3'.

Inizio-shock per Gasperini - È la rivincita della sfida giocata qualche giorno fa in Coppa Italia e l'Atalanta prova subito a pressare gli avversari, sfruttando la forza fisica di Zapata. Alla prima occasione, però, passano gli ospiti: Radu trova Marusic sulla sinistra, il terzino si accentra e lascia partire un destro imparabile, che sorprende Gollini e si insacca sul palo lungo. Un gol bellissimo, che dà fiducia alla formazione di Inzaghi; i capitolini gestiscono bene il possesso, mentre la Dea fa fatica a costruire occasioni degne di nota. Si sente la mancanza dei due esterni titolari, mentre Ilicic sembra un po' troppo isolato e Miranchuk è poco coinvolto.

Il Sergente sfiora il raddoppio - Nella prima mezzora succede poco. L'unico brivido (si fa per dire) lo provoca Milinkovic-Savic con una punizione che si spegne a lato di un paio di metri, poi Lazzari cade in area inciampando da solo. Con estrema correttezza, l'ex SPAL ammette di non essere stato toccato e aiuta Chiffi a prendere la decisione giusta senza l'ausilio del VAR. Ma la Lazio sta decisamente meglio e sfiora il raddoppio al 32': magia di Luis Alberto, pennellata di Immobile e miracolo di Gollini sul colpo di testa a botta sicura di Milinkovic-Savic. Lo spagnolo, recuperato da pochi giorni, è in forma smagliante e nel finale prova a mettersi in proprio con un'altra giocata strepitosa, ma anche stavolta l'estremo difensore di casa è attento. Poi solo qualche mischia davanti a Reina, troppo poco per trovare l'1-1.