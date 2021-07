L'editoriale di Voce Giallorossa: "Programmazione e messaggi, è già la Roma di Mourinho"

Il portale VoceGiallorossa.net, nel suo editoriale di serata, titola: "Programmazione e messaggi di mercato alla società: è già la Roma di Mourinho". Come si legge, la squadra si radunerà ufficialmente solo la prossima settimana ma con l'arrivo anticipato di qualche calciatore e quello di Mourinho venerdì scorso, l'interesse sul club si è già riacceso. Il portoghese, si legge, ha le idee chiare: ha già scelto chi farà parte del gruppo della pre-season, valutato il rientro dei nazionali e il calendario delle amichevoli, con tanto di minutaggio già pre-compilato. Certo, c'è la tegola Spinazzola: il tecnico ha parlato di pochi mesi di assenza e non vuole crearsi alibi. Parlando della società, poi, si è lasciato andare ad un primo, duplice messaggio, un po' cerchiobottista: se non ha mancato di far complimenti ai Friedkin, ha ricordato garbatamente che c'è bisogno di rinforzi. Ancora non è Re Mida, sottolinea in chiusura il pezzo.