L'espulsione di Saponara? Italiano: "Ingenuità, non dovevamo tornare in parità numerica"

Nella sua conferenza stampa post gara della sfida persa contro l'Udinese, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato anche dell'espulsione di Saponara che ha complicato i piani della sua squadra, fino a quel momento in superiorità numerica dopo il rosso a De Paul: "Non dovevamo ritornare in parità numerica, perché sono convinto che nell’assalto finale con l’uomo in più potevamo trovare il guizzo, soprattutto da un giocatore come lui che è entrato per quello, per cercare di creare superiorità, per saltare l’avversario perché l’Udinese è difficile da affrontare sotto questo punto di vista. Peccato, ha fatto un’ingenuità sul secondo giallo e poi si è complicato tutto".