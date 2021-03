L'Europa di Mourinho dopo l'Inter: la decima mancata, il trionfo con lo United e il disastro Spurs

vedi letture

La Coppa UEFA con il Porto nella stagione 2002-2003 che lo ha fatto conoscere al mondo, poi la Champions, l'anno successivo, che lo ha consacrato, e infine il triplete con l'Inter. Josè Mourinho è stato, per almeno 7 anni, uno dei re delle coppe europee da allenatore, ma cosa di è rotto dopo l'exploit in nerazzurro? La decima al Real Madrid mancata per tre anni consecutivi in semifinale, poi il ko, sempre al penultimo atto della Champions, contro l'Atletico, dopo il suo ritorno al Chelsea. Fuori agli ottavi nel 2014-15 sempre sulla panchina dei Blues e l'esonero nel dicembre 2015. Nel 2016-2017 l'unica altra gioia, al Manchester United, con la vittoria dell'Europa League, ma in Champions le cose non sono migliorate, viste le eliminazioni contro il Siviglia nel 2018 e contro il Lipsia l'anno scorso. Stasera il vero disastro, con l'uscita agli ottavi della coppa meno importante, dopo aver vinto all'andata contro la Dinamo Zagabria per 2-0. Un 3-0 che fa malissimo, per un Mourinho che non riesce quasi più a vincere.

2010-2011 - Real Madrid: fuori in semifinale contro il Barcellona (0-2, 1-1)

2011-2012 - Real Madrid: fuori in semifinale ai rigori contro il Bayern Monaco

2012-2013 - Real Madrid: fuori in semifinale contro il Borussia Dortmund (1-4, 2-0)

2013-2014 - Chelsea: fuori in semifinale contro l'Atletico Madrid (0-0, 1-3)

2014-2015 - Chelsea: fuori agli ottavi contro il PSG (1-1, 2-2)

2015-2016 - Chelsea: esonerato a dicembre

2016-2017 - Manchester United: vittoria dell'Europa League

2017-2018 - Manchester United: fuori agli ottavi contro il Siviglia (0-0, 1-2)

2018-2019 - Manchester United: esonerato a dicembre

2019-2020 - Tottenham: fuori agli ottavi contro il Lipsia (0-1, 0-3)

2020-2021 - Tottenham: fuori agli ottavi di Europa League contro la Dinamo Zagabria (2-0, 0-3)