L'Inghilterra riscopre Frank Kessie. L'ivoriano del Milan nel mirino di Arsenal e Manchester United

L’Inghilterra ha scoperto Franck Kessie: il centrocampista ivoriano è stato il vincitore virtuale della gara dell’Old Trafford fra Manchester United e Milan. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, i grandi quotidiani sportivi inglesi hanno esaltato la prestazione del centrocampista del Milan. L'Inghilterra che scopre Kessie non si limita agli elogi: l'ivoriano da tempo è nel mirino delle big di Premier e la prestazione dell'Old Trafford non ha fatto altro che ribaderi il concetto: in estate sarà assalto al gioiello di casa Milan, con Arsenal e Manchester United in prima linea.