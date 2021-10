L'Inter pronta a uscire allo scoperto per Raspadori e a chiedere un prestito al Sassuolo

Gazzetta.it fa il punto sul mercato dell'Inter e spiega che Giacomo Raspadori è uno dei nomi più caldi. Non solo Milan e Juventus: Marotta era già andato alla carica col Sassuolo per averlo in prestito, poi la trattativa si è fermata. Raspadori piace anche perché rientra nelle liste degli under oltre che per le sue qualità. Alexis Sanchez a gennaio potrebbe andare via, per questo Marotta potrebbe chiamare Carnevali per un prestito con un pagamento dilazionato.