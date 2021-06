L'Ital-Sassuolo fa felice Carnevali: "Tre giocatori in Nazionale, chi l'avrebbe immaginato"

L’Ital-Sassuolo di Berardi e Locatelli (e Raspadori) brilla a Euro 2020. Dal palco di Rimini, protagonista in occasione dell’evento di apertura del calciomercato, l’ad neroverde ne parla così: “In Nazionale tre giocatori del Sassuolo, quando l'avremmo mai potuto immaginare? Ma è la nostra politica. Noi non facciamo troppe cessioni e dobbiamo capire anche quando arriva il momento giusto per cedere il giocatore. I procuratori spesso chiedevano la cessione, abbiamo anche litigato ma tante volte abbiamo bloccato la cessione e abbiamo avuto ragione noi. Adesso tanti giocatori la stanno chiedendo la cessione per cui è un momento un po' caldo”.