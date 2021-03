L'Italia U21 cala il poker: ancora Cutrone. Qualificazione ormai in cassaforte

Ancora Patrick Cutrone e l'Italia Under 21 cala il poker contro la Slovenia. Splendido gol dell'ex attaccante di Milan e Fiorentina che con un destro da fuori area ha trovato l'incrocio dei pali per il 4-0. Doppietta personale per l'azzurrino, che si è riscattato dopo l'errore dal dischetto nel primo tempo. Adesso la qualificazione è davvero in tasca per la Nazionale di Nicolato.