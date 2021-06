L'Udinese cerca un rinforzo in difesa: piace Talbi, che non resterà a Benevento

Alla ricerca di un nuovo profilo per la difesa, l'Udinese avrebbe messo gli occhi sul difensore francotunisimo Montassar Talbi del Benevento, acquistato in gennaio dal Rizespor ma che non rimarrà in Campania. Secondo quanto riporta Sky, l'Udinese potrebbe acquistarlo pagando un milione alla società del presidente Vigorito.