La Covisoc chiede chiarimenti, l'Inter offre garanzie: potrà onorare gli impegni finanziari

L’Inter e i club di Serie A sotto la lente d’ingrandimento della Covisoc. Negli ultimi giorni, scrive la Repubblica, la commissione di vigilanza sulle squadre professionistiche aveva inviato ai club che attraversano momenti societari particolari un questionario volto a capire la situazione relativa ai conti: tra queste, oltre ai nerazzurri, anche la Roma, diversi club di A, B e C. L’Inter è stato tra i primi a rispondere e avrebbe offerto garanzie sulla possibilità di onorare gli impegni finanziari fino a giugno, con un esborso da circa 195 milioni di euro. Ciò non vuol dire che non prosegua la ricerca di nuovi investitori: l’offerta di BC Partners è sul tavolo, parte da 750 milioni (giudicati pochi dagli Zhang) ma potrebbe salire. E in pista restano anche gli svedesi di Eqt, gli americani di Ares e Fortress, i dhabensi di Mubadala, nonché un altro fondo come Bain (già in passato accostato alla Serie A).