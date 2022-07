La Fiorentina a caccia di una mezzala offensiva: il primo nome è quello di Bajrami

La Fiorentina lavora al colpo in mediana e cerca un interno offensivo: con l'agente Fali Ramadani, spiega La Gazzetta dello Sport, la società viola ornerà presto a parlare anche di Nadim Bajrami (’99) talento dell’Empoli che piace allo staff tecnico viola almeno quanto a Zanetti. Bajrami è giovane, bravo, potrebbe fare la mezzala come l’attaccante esterno: pista molto calda da seguire con attenzione nelle prossime settimane. E con gli azzurri in ballo c'è, viceversa, il nome di Szymon Zurkowski.