La Fiorentina piazza il primo dei tre colpi previsti. E le cessioni non sono ancora finite

Il primo colpo della Fiorentina in questo mercato e per questo mercato è Aleksandr Kokorin. Il russo oramai ex Spartak Mosca proprio in queste ore ha sostenuto le visite mediche e parlato per la prima volta da giocatore viola, ma quello di Kokorin non sarà l’unico rinforzo messo a disposizione di Cesare Prandelli.

Nelle idee viola, infatti, ci sono almeno altri due colpi da piazzare nel corso dell’ultima settimana di mercato. E i ruoli ricercati sono precisi e definiti: un esterno di destra che vada ad occupare la casella lasciata libera da Lirola e un centrocampista di regia. Per il primo il nome più caldo è quello di Kevin Malcuit del Napoli, l’alternativa Eizhibue del Colonia. Mentre per la regia il nome è uno e uno solo: Lucas Torreira, giocatore oggi all’Atletico Madrid. In estate la Viola si era già mossa in tal senso ma senza fortuna, visto l’inserimento proprio dei Colchoneros. Oggi le condizioni potrebbero essere cambiate e un ulteriore tentativo sarà fatto. Contestualmente, però, Pradè e Barone dovranno definire anche le ultime uscite dopo Saponara, Lirola, Duncan e Cutrone. I nomi in tal senso sono quelli di Eysseric, che ha già detto no al Crotone, e di Tofol Montiel, giovane spagnolo che potrebbe tornare in patria alla ricerca di minuti.