La Fiorentina si gode il presente e lavora ai riscatti: Torreira-Piatek possono restare per 30 mln

La Fiorentina continua in modo piuttosto scanzonato a sognare l'Europa, grazie al lavoro di Vincenzo Italiano e agli investimenti azzeccati da parte di dirigenti e società nelle ultime due campagne trasferimenti. Una squadra costruita con logica e seguendo le precise indicazioni del tecnico, che però in estate, o comunque nelle prossime settimane, dovrà affrontare la questione legata ai riscatti dei protagonisti di oggi.

Torreira e Piatek a prezzi già decisi

Lucas Torreira e Kris Piatek sono due dei giocatori di riferimento di questa Fiorentina. Ed entrambi sono attualmente in prestito con diritto di riscatto a Firenze. Ma la società ha già in mente il riscatto: con 30 milioni di euro entrambi potrebbero restare anche in futuro. La società però, complice anche il momento finanziario generale e come stanno facendo anche altre squadre, punta ad ottenere lo sconto: con l'Arsenal le trattative sono già partite e se ne parlerà ancora, ma la permanenza dell'uruguaiano in riva all'Arno non è in discussione. Anche il polacco potrebbe restare a fronte del pagamento di 15 milioni di euro all'Hertha. I ragionamenti definitivi saranno fatti solo al termine della stagione, ma ad oggi non ci sono segnali riguardanti un suo possibile addio. Chiusura con Alvaro Odriozola: l'esterno spagnolo ha colpito tutti nella sua prima esperienza viola. Dal Real Madrid è arrivato in prestito, ma l'idea della Fiorentina sembra essere quella di trattare l'acquisto a titolo definitivo. Ma per convincere i Blancos serviranno almeno una ventina di milioni di euro, bonus compresi.