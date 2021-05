La Juve andrà in Champions? Bobo Tv divisa: solo Adani vede i bianconeri sicuri di un posto

La Juventus si qualificherà alla prossima Champions League? È questa una delle domande che stasera ha maggiormente diviso i quattro opinionisti della Bobo Tv su Twitch. "Per me sì", risponde sicuro Daniele Adani. "Non è detto, ma se la giocherà fino alla fine", dichiara Christian Vieri.

Niente da fare, invece, per Antonio Cassano e Nicola Ventola, che vedono in Champions Inter, Atalanta, Milan e Napoli coi bianconeri in Europa League. Senza dimenticare l'outsider Lazio.