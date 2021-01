"La Juve arriverà in fondo a tutte le competizioni". Rivedi Marino nel post gara dello Stadium

"La Juve è una squadra competitiva, ha un organico ampio e l'ha dimostrato stasera". Dopo il pesante 4-0 incassato a Torino, Pasquale Marino, tecnico della SPAL, commenta la partita in conferenza stampa: "La mentalità che hanno colpisce, in partite come questa si rischia di rilassarsi e invece sono entrati in campo determinatissimi. Si vede da fuori che c'è un bel gruppo, anche chi non giocava incitava i compagni. Si vede che ci tengono a tutti gli obiettivi. Sono convinto che arriverà fino in fondo alle competizioni". Rivedi il video con le parole di Marino!