La Juve batte 3-0 lo Spezia, Torricelli: "Un successo suggerito dai cambi di Pirlo"

L’ex Juventus Moreno Torricelli, ai microfoni di JTV, ha così commentato il successo bianconero per 3-0 contro lo Spezia: “Una vittoria importantissima. Nel primo tempo non benissimo, non c’era ritmo nel fraseggio e neppure velocità per scardinare la difesa dello Spezia. Poi nel secondo tempo il successo è stato suggerito dai cambi di Pirlo, con Bernardeschi che ha fatto due assist importanti. Alla fine vittoria meritata con una buona Juventus nel secondo tempo. Quando si gioca domenica/mercoledì/domenica ci sta di metterci un po’ a trovare i ritmi, ci sta che nel secondo tempo la condizione sia migliore in questo senso”.