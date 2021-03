La Juve di Ronaldo di nuovo fuori agli ottavi: quanto pesa CR7 sulle casse bianconere

Il re della Champions, che però non è riuscito a portare la Juventus a sorridere nella massima competizione continentale. Dal suo arrivo in bianconero, Cristiano Ronaldo ha sempre salutato prima del tempo la coppa dalle grandi orecchie, vinta cinque volte con Manchester United e Real Madrid. Nello specifico, col portoghese la Juve è stata eliminata una volta ai quarti di finale e in ben due occasioni agli ottavi. Un ritorno deludente, da un investimento importante.

Quanto costa CR7 alla Juve? Nel 2018, la società di Andrea Agnelli ha investito 112 milioni di euro per strapparlo al Real Madrid: al corrispettivo di 100 milioni si vanno appunto ad aggiungere il contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa e oneri accessori per ulteriori 12 milioni. A Torino, Ronaldo percepisce un ingaggio da 31 milioni di euro netti a stagione: al lordo, sono poco più di 54 all’anno. In totale, l’investimento complessivo arriva così a 328 milioni di euro, considerato il contratto in scadenza nel 2022. Se CR7 dovesse salutare a fine stagione, la spesa complessiva scenderebbe a circa 274 milioni di euro, ai quali dovrebbero peraltro sottrarsi i 18 milioni (circa 10 netti) ai quali anche il portoghese, come tutta la squadra, ha rinunciato nella primavera 2020 a seguito della crisi legata al Covid. Tanti soldi, comunque.