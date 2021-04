La Juve risorge dalle ceneri, nella gara più attesa: brilla Chiesa. Dybala torna Joya

Sei mesi di attesa per Juventus-Napoli, la madre di tutte le partite in un campionato toccato dalla pandemia. Sei mesi ad aspettare una gara che alla fine è stata piacevole e combattuta, vinta dalla Juventus col risultato di 2-1 grazie alle reti dei due attaccanti più rappresentativi. Cristiano Ronaldo nel primo tempo, Paulo Dybala nella ripresa. Su tutti, però, brilla Federico Chiesa: l’ex Fiorentina, che disputa per la seconda volta nello stesso campionato la terza giornata di andata, è il migliore in campo e trascina la Vecchia Signora a un successo che è una vera boccata d’ossigeno. Per la classifica e le ambizioni di Champions League: è il minimo sindacale, ma va pur sempre centrato e ora la Juve è al terzo posto. E poi per Andrea Pirlo: sorprende tutti con la scelta di Buffon titolare, alla fine fa la conta degli errori e dei punti persi ma si tiene anche la reazione della squadra. Un po’ troppo per scomodare l’araba fenice, ma tra Benevento e Torino di ceneri e polvere se n’era accumulata non poca. Anche sulle spalle di Paulo Dybala: era dal 10 gennaio che l’argentino non scendeva in campo. Gli sono bastati cinque minuti per ricordare che il miglior piede sinistro del campionato è il suo. Chissà cosa gli riserverà il futuro.