La Juve si gode Cuadrado uomo assist. E con l’Atalanta può tornare a centrocampo

È possibile dopo 32 primavere, quasi 33, realizzare la miglior stagione della propria carriera professionistica? La risposta è semplice: sì, se ti chiami Juan Cuadrado. È sotto gli occhi di tutti l’annata di altissimo livello che l’esterno ex Chelsea e Fiorentina, fra le altre, sta mettendo in mostra all’ombra della Mole Antonelliana. Principalmente da terzino destro con il compito affidatogli da Pirlo di fare da pendolo fra difesa e centrocampo, alzando costantemente la propria posizione ma ripiegando con rapidità per riallinearsi ai compagni di reparto; in diverse occasioni nella porzione centrale del campo con meno obblighi difensivi e maggiore libertà, e lucidità, di occuparsi con costanza nel creare superiorità numerica e servire assist ai compagni. Assist, parola chiave quando si parla del colombiano: sono 14 stagionali, a pari merito, in giro per l’Europa, con Bruno Fernandes e Kimmich (dati Opta). Meglio di loro tre solo De Bruyne, Son e Kane a quota 16 con Müller leader di questa speciale classifica a 17. Nel gotha dunque degli uomini assist, di quei giocatori che tanto piacciono agli attaccanti delle rispettive squadre.

CON L’ATALANTA TORNA ALTO? - 45 minuti Col Genoa gli sono bastati per aggiungere un’altra azione degna di nota con dribbling secco su Rovella e passaggio arretrato per il mancino di Kulusevski. Poi un po’ di lucidità persa per strada a rincorrere le accelerazioni di Zappacosta, un’ammonizione e la sostituzione a fine primo tempo per evitare rischi inutili. Come accaduto contro la Fiorentina quando la mancanza di freschezza è costata a lui l’espulsione e alla Juve, poi, la partita. Da terzino contro i liguri, da terzino contro i toscani. Esterno alto invece nella convincente prestazione di marca bianconera nello spareggio Champions vinto contro il Napoli. E da uno spareggio portato a casa a un altro da affrontare domenica, al Gewiss Stadium, contro l’Atalanta. E per Pirlo, la possibilità di riproporre una batteria di esterni bassi Danilo-Alex Sandro e una di esterni alti Cuadrado-Chiesa, è molto più di un’opzione. Per contenere ma anche per sfruttare la verve offensiva dell’uomo assist colombiano Juan Cuadrado nel pieno della sua miglior stagione.