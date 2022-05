La Juve si interroga su Alex Sandro: in caso di addio tre i profili giovani valutati da Cherubini

Nel complesso e sfaccettato mercato che aspetta la Juventus in estate potrebbe finire anche la corsia mancina. La stagione di Alex Sandro non ha convinto in pieno e nel caso in cui la società dovesse riuscire a trovare una nuova sistemazione per il brasiliano ecco che Cherubini andrebbe alla ricerca di un nuovo profilo per la fascia sinistra. I nomi buoni, scrive il Corriere dello Sport, potrebbero essere quelli di Destiny Udogie dell'Udinese e di Owen Wijndal dell'AZ, con David Raum dell'Hoffenheim come outsider.