La Juve su Aouar, Aulas apre alla cessione: "Se vorrà andare, proveremo ad accontentarlo"

Houssem Aouar è da tempo nel mirino della Juventus. Il centrocampista francese è però uno dei punti di forza del Lione, anche se Jean-Michel Aulas sa bene che potrebbe perderlo nelle prossime finestre di mercato: “Non è una nostra volontà che Houssem se ne vada. Vogliamo continuare a farlo crescere all'interno del club. È un nazionale e potrebbe essere convocato per l'Europeo e il Mondiale in Qatar. Se vorrà partire, però, proveremo ad accontentarlo, come abbiamo fatto in questi anni con tutti quei giocatori che volevano affrontare una nuova sfida. Se le offerte non corrispondono alle nostre richieste, rimarrà a Lione e saremo molto contenti", ha detto il presidente in conferenza stampa.