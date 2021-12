La Juventus prova a recuperare McKennie per Venezia: oggi si è allenato parzialmente in gruppo

vedi letture

Dopo il successo in Champions sul Malmo, la Juventus si proietta sul campionato e sulla prossima sfida contro il Venezia. La squadra riporta la nota ufficiale del club - si è ritrovata in mattinata al Training Center per cominciare a preparare la trasferta: come di consueto nei giorni successivi alle gare, seduta di scarico per chi è sceso in campo all'Allianz Stadium, mentre per gli altri esercitazioni tecniche per la costruzione del gioco e partitella. Weston McKennie - secondo Allegri l'unico giocatore in grado di recuperare in vista di sabato - si è allenato parzialmente in gruppo.