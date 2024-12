La Juventus può avere finalmente a disposizione tutti da centrocampo in su (tranne Weah)

Finalmente la Juventus potrà contare su tutti i propri giocatori offensivi dalla cintola in su. Con il recupero di Koopmeiners e Douglas Luiz, Thiago Motta potrà quindi schierare la formazione "titolare", quella che in estate sembrava dovesse essere messa in campo quasi sempre. Cioè con Nico Gonzalez, Koopemeiners e Yildiz dietro l'unica punta Dusan Vlahovic.

La realtà però spesso supera quella che è la storia (e la fantasia), con Francisco Conceicao che potrebbe anche essere sicuro del posto con la Fiorentina. D'altro canto è lui il migliore acquisto finora, sia per minutaggio che per occasioni create, forse perché quello con meno aspettative rispetto ai propri compagni di reparto. Koop in realtà potrebbe anche ritornare sulla mediana, come ha fatto (e bene) nelle ultime due gare prima di ammainare bandiera bianca al quarantacinquesimo contro il Monza. Invece Douglas Luiz probabilmente partirà dalla panchina, lasciando lo spazio a uno fra Locatelli e Thuram.

Ammesso e non concesso che Nico Gonzalez giochi dal primo minuto. È il grande ex e vorrà certo essere della partita, ma la gestione dei carichi di oggi fa presumere che lo si voglia avere in campo e non appesantirlo troppo. In ogni caso la grande abbondanza potrà far solo che piacere, visto che non succedeva oramai dalla gara con il Lipsia.