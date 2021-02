La Lazio va a tratti, Cragno è attento su Immobile e Luis Alberto: il Cagliari tiene lo 0-0 al 45'

Un primo tempo molto tattico, quello andato in scena all'Olimpico. Lazio-Cagliari, partita conclusiva della 21^ giornata di Serie A, ci mette un bel po' ad accendersi. E anche quando sembra sul punto di farlo del tutto, in realtà rallenta. Sotto una pioggia che non ha di fatto mai cessato di scendere nell'arco dell'intero primo tempo, è la Lazio che fin dai primi istanti cerca di mantenere il pallino del gioco e di andare a chiudere la squadra di Di Francesco nella sua area di rigore. Intento raggiunto solamente in parte: il possesso inizialmente è lento, e la prima conclusione la effettua il Cagliari, con Rugani, subito chiamato a scendere in campo dal 1', che di testa manda alto. Superata metà frazione, viene fuori la verve offensiva dei padroni di casa, guidati da Luis Alberto e Immobile: entrambi provano in un paio di circostanze ciascuno a far male, chiamando Cragno ad una risposta per parte. La spinta bianco-celeste però nei dieci minuti conclusivi rallenta molto, e il Cagliari torna a non rischiare più. Troppo poco fin qui per vincerla. Da parte di entrambe: Lazio-Cagliari, all'intervallo, è 0-0.