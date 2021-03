La Roma di Fonseca è infallibile con le piccole. Ma il Genoa con Ballardini è da Europa

Sarà stata la campagna acquisti invernale. La ottima vena realizzativa di Mattia Destro, scomparso dai radar della Serie A da anni e ora in gol quasi come Salvatore Schillaci nel Mondiale italiano degli anni novanta. Oppure, semplicemente, l'avvicendamento in panchina fra Maran e Davide Ballardini. Ma è evidente che il Genoa abbia cambiato marcia dall'inizio della stagione, perdendo finora solamente due partite su dodici da quando a capo è tornato il tecnico ravennate.

Così i venti punti in dodici partite sembrano roba da Europa League, anche se nelle ultime quattro sfide non è riuscito a vincerne una, perdendo poi con la capolista Inter, vera schiacciasassi del momento. Dall'altra parte, domani, ci sarà la Roma di Paulo Fonseca, praticamente infallibile con i club di media classifica e con le polveri bagnate nelle sfide contro le big, tanto da invalidare il percorso netto con le più deboli. Per il Genoa è una chiamata per proseguire il discorso salvezze e allontanarsi dalla palude difficile della zona rossa, ora intorno ai 25.